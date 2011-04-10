الأحد 01 ابريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية - العنف يتزايد في غزة مع مقتل خمسة نشطاء - مقتل شخص واصابة عشرات في احدث اضطرابات باليمن - تدمير 71 دبابة للقذافي واتهام قواته باستخدام المدنيين دروعا بشرية - محتجون مصريون يقاومون محاولة الجيش تفريقهم ومصادر تقول إن اثنين قتلا - ناشط بحريني لحقوق الانسان يتعرض "للاعتقال والضرب" - ناقلة محملة بالنفط الليبي تدخل قناة السويس

أهم الأنباء العالمية - قوات جباجبو تهاجم قاعدة واتارا في ساحل العاج - الشرطة: هجوم انتحاري يستهدف حافلة للجيش الأفغاني في كابول - الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجين قبل حظر النقاب - مندوب إيران في أوبك يقول سوق النفط العالمية متخمة بالمعروض - تقرير.. صندوق استراتيجي ايطالي سيملك 02 مليار يورو - تريمونتي.. الصندوق الاستراتيجي الايطالي مفتوح للأجانب - تقرير.. ألمانيا ترفع هدف النمو لعام 1102 إلى 2.5 بالمئة

السعودية - العساف: الإنفاق سيكون له أثر إيجابي على التضخم في المدى البعيد - صافي ربح بنك الرياض يرتفع 8.3 بالمئة في الربع الأول - صافي ربح المتقدمة للبتروكيماويات يقفز في الربع الأول - نمو المبيعات يرفع ربح اسمنت اليمامة 9 بالمئة في الربع الأول - الأمير الوليد يدعم تجزئة عكسية لأسهم سيتي جروب - المؤشر السعودي يرتفع 0.25 بالمئة إلى 8066.06 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

مصر - مصر ترفع حظر تصدير الذهب "نظرا لاستقرار الأوضاع" - المؤشر المصري ينخفض 0.49 بالمئة إلى 5245.89 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الامارات - وحدة لأبوظبي الوطني تمول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12 بالمئة إلى 7952.80 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة - مؤشر دبي ينخفض 0.32 بالمئة إلى 5551.14 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الكويت - المؤشر الكويتي يرتفع 0.43 بالمئة الى 8436.3 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الأسواق العالمية

مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق يوم الجمعة) - داو جونز 03 +92.44 +0.42% 08321.50 نقطة - ستاندرد اند بور00 +5.43 +0.04% 8231.71 - ناسداك +51.37 +0.65% 0872.14 - يوروفرست 003 +4.72 +0.73% 8411.54 - نيكي +771.51 +1.58% 8679.80

النفط (أسعار التسوية يوم الجمعة) - خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +2.94 +2.62% 211.97 دولار - مزيج برنت (برميل) +3.89 +3.42% 621.56 دولار

العملات والذهب (مستويات الاغلاق يوم الجمعة) - اليورو/ الدولار 1.8744-1.4844 دولار - الدولار/ ين 48.07-48.47 ين - الاسترليني/ دولار 1.2836-1.7836 دولار - الذهب (أوقية-أونصة) 3741.01-7741.01 دولار

أ أ - أ ص