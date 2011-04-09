السبت 9 ابريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية - اسرائيل تقتل قائدا بحماس في هجوم بغزة - الجيش المصري يضرب محتجين ويطلق النار في ميدان التحرير - المعارضة المسلحة الليبية تصد هجوما على مصراتة ومقتل خمسة - حلف الأطلسي يقول إنه ربما قتل معارضين ليبيين قرب البريقة - ألمانيا تقول انها ربما ترسل جنودا الى ليبيا - اوباما يدين"العنف البغيض" من قبل الحكومة السورية - مصادر: عدد القتلى في مدينة درعا السورية يرتفع الى 71 التلفزيون السوري: مجموعات مسلحة في مدينة درعا قتلت 91 شرطيا - مصادر بمستشفى.. مقتل 2 وإصابة 52 بالرصاص في تعز باليمن - الرئيس اليمني يكرر رفض محاولات تنحيته عن الحكم - شيعة سعوديون يحتجون مجددا على التدخل في البحرين - امريكا ترحب بجهد مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الازمة اليمنية - اسرائيل لامريكا.. تركيا تساعد ايران على تجنب العقوبات - حركة شبابية مغربية تعتزم مقاطعة دعوة الملك الاصلاحية - ولي عهد البحرين: لا تساهل مع من يحاولون تقسيم المملكة - وكالة: تونس تحظر سفر حلفاء بن علي - صحيفة.. أمريكا جمدت حزمة مساعدات قياسية لليمن في فبراير - العراق يوقع اتفاقين بقيمة 4 مليارات دولار لدعم إمدادات الكهرباء - الاقتصاد البحريني ينمو 4.5% في 0102 ويتسارع في الربع/4

أهم الأنباء العالمية - شينخوا:الصين تحظر استيراد المنتجات الزراعية من اليابان - خفر السواحل اليوناني: قراصنة صوماليون أفرجوا عن ناقلة محتجزة - الامم المتحدة..مقتل زهاء 001 شخص في احداث العنف بساحل العاج - روسيا: استئناف تزويد مفاعل بوشهر الإيراني بالوقود النووي مجددا - مصدر: خفض الانفاق الدفاعي موضع خلاف في محادثات الميزانية الامريكية - مستشار لباباندريو: عجز الميزانية في 0102 تجاوز المستوى المستهدف - اليابان تحدد مستويات لخفض استهلاك الكهرباء لتجنب قطع التيار - اليابان تعلن عزمها تخفيف القيود المفروضة على مبيعات اغذية - العجز في الميزانية الامريكية يرتفع إلي 038 مليار دولار في ستة أشهر - الاتحاد الاوروبي يرفع العقوبات عن 4 كيانات في ساحل العاج - مبعوث يقول إن ساحل العاج ستنهي حظر تصدير الكاكاو خلال ايام - الصين تعبر عن قلقها لعزم اليابان ضخ مياه ملوثة في البحر - مسؤول بالمركزي الامريكي يشير الي زيادة محتملة للفائدة هذا العام - صندوق النقد الدولي يتوقع مزيدا من الزيادات في اسعار النفط - النرويج تعتزم تقليص استثمارات صندوقها السيادي في أوروبا

السعودية - أرامكو ترفع طاقة مصفاة ينبع ومصفاة الجبيل تعود للعمل - السعودية للورق تستحوذ على حصة أغلبية في شركة مغربية - صندوق سعودي يمنح قرضا بقيمة 52.5 مليون دولار لمشروع طريق في البوسنة - المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ يرتفع 0.4 في المئة إلى 5756 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

مصر - صحيفة: الكويت تتطلع لاستثمار مليار دولار في البورصة المصرية - المؤشر المصري ‭.EGX03‬‏ ينخفض 0.49 بالمئة إلى 5245.89 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الامارات - ناشط إماراتي يقول انه يواجه تهديدات وحملة تشهير - دبي ستجمع تمويلا بقيمة 008 مليون دولار من توريق عائدات رسوم الطرق - ديوا دبي تسدد قروضا قيمتها 5.4 مليار درهم في 31 ابريل - مؤشر أبوظبي ‭.ADI‬‏ يرتفع 0.12 بالمئة إلى 7952.80 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة - مؤشر سوق دبي ‭.DFMGI‬‏ ينخفض 0.32 بالمئة إلى 5551.14 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الكويت - الخصوصية الكويتية تفوز بمناقصة حكومية قيمتها 31.4 مليون دينار - المؤشر الكويتي ‭.KWSE‬‏ يرتفع 0.43 بالمئة الى 8436.3 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الأسواق العالمية

مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق يوم الجمعة) - داو جونز 03 +92.44 +0.42% 08321.50 نقطة - ستاندرد اند بور00 +5.43 +0.04% 8231.71 - ناسداك +51.37 +0.65% 0872.14 - يوروفرست 003 +4.72 +0.73% 8411.54 - نيكي +771.51 +1.58% 8679.80

النفط (أسعار التسوية يوم الجمعة) - خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +2.94 +2.62% 211.97 دولار - مزيج برنت (برميل) +3.89 +3.42% 621.56 دولار

العملات والذهب (مستويات الاغلاق يوم الجمعة) - اليورو/ الدولار 1.8744-1.4844 دولار - الدولار/ ين 48.07-48.47 ين - الاسترليني/ دولار 1.2836-1.7836 دولار - الذهب (أوقية-أونصة) 3741.01-7741.01 دولار

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