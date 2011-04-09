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صباح الخير من رويترز

Sat Apr 9, 2011 4:22am GMT
 
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 السبت 9 ابريل نيسان 
 أهم الأنباء الإقليمية
- اسرائيل تقتل قائدا بحماس في هجوم بغزة
- الجيش المصري يضرب محتجين ويطلق النار في ميدان التحرير 
- المعارضة المسلحة الليبية تصد هجوما على مصراتة ومقتل خمسة
- حلف الأطلسي يقول إنه ربما قتل معارضين ليبيين قرب البريقة
- ألمانيا تقول انها ربما ترسل جنودا الى ليبيا
- اوباما يدين"العنف البغيض" من قبل الحكومة السورية
- مصادر: عدد القتلى في مدينة درعا السورية يرتفع الى 71
التلفزيون السوري: مجموعات مسلحة في مدينة درعا قتلت 91 شرطيا
- مصادر بمستشفى.. مقتل 2 وإصابة 52 بالرصاص في تعز باليمن
- الرئيس اليمني يكرر رفض محاولات تنحيته عن الحكم
- شيعة سعوديون يحتجون مجددا على التدخل في البحرين
- امريكا ترحب بجهد مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الازمة اليمنية
- اسرائيل لامريكا.. تركيا تساعد ايران على تجنب العقوبات
- حركة شبابية مغربية تعتزم مقاطعة دعوة الملك الاصلاحية
- ولي عهد البحرين: لا تساهل مع من يحاولون تقسيم المملكة
- وكالة: تونس تحظر سفر حلفاء بن علي
- صحيفة.. أمريكا جمدت حزمة مساعدات قياسية لليمن في فبراير
- العراق يوقع اتفاقين بقيمة 4 مليارات دولار لدعم إمدادات الكهرباء
- الاقتصاد البحريني ينمو 4.5% في 0102 ويتسارع في الربع/4
 
 أهم الأنباء العالمية
- شينخوا:الصين تحظر استيراد المنتجات الزراعية من اليابان
- خفر السواحل اليوناني: قراصنة صوماليون أفرجوا عن ناقلة محتجزة
- الامم المتحدة..مقتل زهاء 001 شخص في احداث العنف بساحل العاج
- روسيا: استئناف تزويد مفاعل بوشهر الإيراني بالوقود النووي مجددا
- مصدر: خفض الانفاق الدفاعي موضع خلاف في محادثات الميزانية الامريكية
- مستشار لباباندريو: عجز الميزانية في 0102 تجاوز المستوى المستهدف
- اليابان تحدد مستويات لخفض استهلاك الكهرباء لتجنب قطع التيار
- اليابان تعلن عزمها تخفيف القيود المفروضة على مبيعات اغذية
- العجز في الميزانية الامريكية يرتفع إلي 038 مليار دولار في ستة أشهر
- الاتحاد الاوروبي يرفع العقوبات عن 4 كيانات في ساحل العاج
- مبعوث يقول إن ساحل العاج ستنهي حظر تصدير الكاكاو خلال ايام
- الصين تعبر عن قلقها لعزم اليابان ضخ مياه ملوثة في البحر
- مسؤول بالمركزي الامريكي يشير الي زيادة محتملة للفائدة هذا العام
- صندوق النقد الدولي يتوقع مزيدا من الزيادات في اسعار النفط
- النرويج تعتزم تقليص استثمارات صندوقها السيادي في أوروبا
 
 السعودية
- أرامكو ترفع طاقة مصفاة ينبع ومصفاة الجبيل تعود للعمل
- السعودية للورق تستحوذ على حصة أغلبية في شركة مغربية
- صندوق سعودي يمنح قرضا بقيمة 52.5 مليون دولار لمشروع طريق في 
البوسنة
- المؤشر السعودي  ‭.TASI‬‏ يرتفع 0.4 في المئة إلى 5756 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 
 مصر
- صحيفة: الكويت تتطلع لاستثمار مليار دولار في البورصة المصرية
- المؤشر المصري ‭.EGX03‬‏ ينخفض 0.49 بالمئة إلى 5245.89 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
  الامارات
- ناشط إماراتي يقول انه يواجه تهديدات وحملة تشهير
- دبي ستجمع تمويلا بقيمة 008 مليون دولار من توريق عائدات رسوم 
الطرق
- ديوا دبي تسدد قروضا قيمتها 5.4 مليار درهم في 31 ابريل
- مؤشر أبوظبي ‭.ADI‬‏ يرتفع 0.12 بالمئة إلى 7952.80 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
- مؤشر سوق دبي ‭.DFMGI‬‏ ينخفض 0.32 بالمئة إلى 5551.14 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 الكويت
- الخصوصية الكويتية تفوز بمناقصة حكومية قيمتها 31.4 مليون دينار
- المؤشر الكويتي ‭.KWSE‬‏ يرتفع 0.43 بالمئة الى 8436.3 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 
 الأسواق العالمية
 مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق يوم الجمعة)
- داو جونز 03            +92.44  +0.42%   08321.50  نقطة
- ستاندرد اند بور00    +5.43   +0.04%   8231.71 
- ناسداك                 +51.37  +0.65%   0872.14 
- يوروفرست 003           +4.72   +0.73%   8411.54
- نيكي                   +771.51 +1.58%   8679.80 
 
 النفط (أسعار التسوية يوم الجمعة)
- خام غرب تكساس الوسيط (برميل)  +2.94  +2.62%  211.97 دولار
- مزيج برنت (برميل)             +3.89  +3.42%  621.56 دولار
 
 العملات والذهب (مستويات الاغلاق يوم الجمعة)
- اليورو/ الدولار          1.8744-1.4844    دولار 
- الدولار/ ين               48.07-48.47     ين 
- الاسترليني/ دولار           1.2836-1.7836    دولار 
- الذهب (أوقية-أونصة)    3741.01-7741.01   دولار
 
                   م ح - ع ه - وي - أ ص
 