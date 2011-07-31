Tue 8 Aug 2017 | 23:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح زين الكويتية يتراجع 21 بالمئة في الربع الثاني

Sun Jul 31, 2011 2:00pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة زين الكويتية للاتصالات تراجع 21 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 70.3 مليون دينار (257.3 مليون دولار) أي دون توقعات المحللين.

وقالت زين في بيان إن صافي الربح في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 140.2 مليون دينار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الشركة 87.4 مليون دينار في المتوسط في الربع الثاني.

وحققت الشركة 89.4 مليون دينار ربحا صافيا بدون حساب المكاسب الرأسمالية من بيع أصول في افريقيا.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)

أ أ

 