Tue 8 Aug 2017 | 23:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو ربح وطنية للاتصالات الكويتية 18.7 بالمئة في الربع الثاني

Sun Aug 7, 2011 3:50pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 7 أغسطس اب (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) في بيان إن ثاني أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت حقق زيادة 18.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقال البيان إن الشركة حققت 23.3 مليون دينار (85.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني ارتفاعا من 19.6 مليون دينار قبل عام.

وقالت وطنية وهي وحدة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) إن الإيرادات المجمعة زادت 35.2 بالمئة في الربع الثاني إلى 182.3 مليون دينار.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)

أ أ

 