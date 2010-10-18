قمة رويترز-أجيليتي الكويتية تتوقع أن يكون 2011 عاما صعبا

الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال طارق سلطان رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي الكويتية لخدمات الامداد والتموين التي تواجه اتهاما بالاحتيال على الجيش الأمريكي في العراق في عقود بمليارات الدولارات إن الشركة تتوقع أن يكون 2011 عاما صعبا وأن تتراجع الأرباح الصافية في 2010.

وأضاف سلطان خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نحقق تقدما. سيكون العام المقبل أو نحو ذلك صعبا للشركة إذ تسعى للتحول بشكل تام عن الأنشطة العسكرية (إلى الانشطة التجارية)."

واستبعدت السلطات الأمريكية أجيليتي من عقود امداد الاغذية للجيش الأمريكي في العراق والكويت والأردن بعد اتهامها بالمغالاة في الأسعار.

كانت الشركة قد حصلت على عقود بقيمة 8.5 مليار دولار.

وقال سلطان "نبذل قصارى جهدنا لتسوية هذا الأمر وديا" مضيفا أن الموقف القانوني للشركة "قوي جدا".

وتابع سلطان بقوله أن اجيليتي ترى فرصا "هائلة" للنمو في الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر والهند والصين والبرازيل.