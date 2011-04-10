بورصات دبي وأبوظبي وقطر تغلق على ارتفاع

1018 جمت - سجل مؤشر بورصة دبي ‭.DFMGI‬‏ أعلى مستوى اغلاق في سبعة أسابيع كما صعد مؤشر أبوظبي فيما يحتذب وضع الامارات كملاذ آمن في المنطقة المشترين مع ترقب المضاربين ايضا المراجعة التي تجريها شركة أم.سي.اس.آي للمؤشرات لمؤشر دبي في يونيو حزيران.

وارتفع سهم دبي للاستثمار 2.9 في المئة وإعمار العقارية 1.3 في المئة بينما زاد سهم أرابتك الذي شكل 25 بالمئة من اجمالي الاسهم المتداولة بالسوق بنسبة 0.6 في المئة.

وقال ماثيو ويكمان من المجموعة المالية-هيرميس "نلحظ عودة الاهتمام بالامارات كملاذ آمن من الاضطرابات الاقليمية كما يكون المتعاملون مراكز قبل رفع محتمل للتصنيف من جانب شركة إم.إس.سي.آي."

وفي يونيو تعلن إم.إس.سي.آي للمؤشرات ما إذا كانت ستمنح الامارات وقطر تصنيف سوق ناشئة.

وقال متعاملون ان التصنيف الحالي للبلدين سوق ناشئة جديدة ولكنهما فشلا في تلبية متطلبات أساسية لرفع التصنيف كما أن أحجام التداول الضعيفة والاضطرابات الاقليمية يقوضان الاحتمالات.

وزاد مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 1570 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق منذ 16 فبراير شباط.

وقال ويكمان "يتوقع المستثمرون أن تكون أرباح الربع الأول لا بأس بها وقيم الأسهم الإماراتية جيدة جدا مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والبنية التحتية موجودة بالفعل هنا."

"تغيرت المعنويات كثيرا تجاه الإمارات في الأشهر القليلة الماضية."