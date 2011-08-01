Tue 8 Aug 2017 | 23:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصحح/ صافي ربح زين الكويتية يتراجع 4.2 بالمئة في الربع الثاني

Mon Aug 1, 2011 1:44pm GMT
 
[-] نص [+]

(لتصحيح رقم الربع الثاني من 2010 في الفقرة الرابعة وتعديل نسبة الانخفاض اثر ذلك)

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة زين الكويتية للاتصالات تراجع 4.2 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 70.3 مليون دينار (257.3 مليون دولار) أي دون توقعات المحللين.

وقالت زين في بيان إن صافي الربح في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 140.2 مليون دينار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الشركة 87.4 مليون دينار في المتوسط في الربع الثاني.

كانت الشركة حققت 73.4 مليون دينار في الربع الثاني من 2010 ربحا صافيا بدون حساب المكاسب الرأسمالية من بيع أصول في افريقيا.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)

أ أ
 