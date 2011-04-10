المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.14%

0930 جمت - أغلق مؤشر بورصة الكويت اليوم الأحد على 6339.3 نقطة بانخفاض 9 نقاط توازي 0.14 في المئة.

وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.24 في المئة كما ارتفع سهم البنك الوطني بنسبة 1.72 في المئة بينما تراجع سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 1.89 في المئة.

وارتفع مؤشر شركات الاستثمار بنسبة 0.16 في المئة بينما تراجع سهم زين بنسبة 1.45 في المئة.

وتترقب الأوساط الكويتية إعلانا قريبا لتشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيلها بعد أن استقالت حكومته السابقة تفاديا لاستجوابات قدمها نواب في البرلمان الكويتي لعدد من الوزراء.

كما تترقب الأوساط الاقتصادية انعقاد الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة زين الثلاثاء المقبل وسط مؤشرات على وجود خلافات داخل مجلس الإدارة.

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0835 جمت - هبطت المؤشرات المصرية اليوم الاحد في أولى جلسات الاسبوع وسط مخاوف من عدم الاستقرار السياسي بمصر خاصة بعد أحداث يوم الجمعة عندما تدفق مئات الاف المصريين الى ميدان التحرير مطالبين بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وتلبية بقية مطالب الانتفاضة الشعبية التي دفعته للتخلي عن منصبه في فبراير شباط.

وحاول جنود تفريق المتظاهرين مما أثار اشتباكات ذكرت مصادر طبية ان 13 من المحتجين اصيبوا فيها بأعيرة نارية وتوفى اثنان منهم. وقال الجيش ان القوات التي دخلت الميدان لم تستخدم الذخيرة الحية وان الجنود لم يطلقوا أي طلقة.