بتروكيم تسعى للاندماج مع المجموعةالسعودية للاستثمار الصناعي

الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات السعودية "بتروكيم" اليوم إنها تسعى للاندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خاصة وان هناك تكاملا بين الشركتين في مشروع الجبيل.

ومشروع الجبيل وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس كيميكال يمضي وفقا للجدول الزمني المحدد ليبدأ التشغيل خلال العام الجاري.

وتمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي حصة تبلغ 32.5 في المئة في المشروع الذي يقع في مدينة الجبيل بشرق المملكة فيما تملك شيفرون فيليبس 35 في المئة وتمتلك حصة قدرها 50 بالمئة في بتروكيم بينما تحوز كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة قدرها 16.2 بالمئة.

وقالت بتروكيم اليوم إنها قررت "التقدم إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والمقرر اجتماعه بتاريخ 23 أبريل الجاري لدراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين.

"وفي حال موافقة مجلس إدارة المجموعة سيشرع في الإجراءات المطلوبة لذلك بما فيها عمل الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة لسهم كل من الشركتين والحصول على موافقات الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة وعرض النتيجة على جمعيتي مساهمي الشركتين."

وأغلق سهم بتروكيم اليوم عند 24.95 ريال بارتفاع 2.67 بالمئة وصاحبه سهم المجموعة السعودية بارتفاع 0.2 بالمئة إلى 24.35 ريال.

ويتمثل نشاط المجموعة في تنمية وتطوير القاعده الصناعية بالمملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها إلي الأسواق الخارجية.

ويتمثل نشاط بتروكيم في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.