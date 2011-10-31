ارتفاع أرباح طيران الجزيرة الكويتية 38% في الربع/3

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الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم الثلاثاء أنها حققت أرباحا صافية بلغت 6.1 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 مقارنة بأرباح بلغت 4.41 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2010 بارتفاع قدره 38.2 في المئة.

وقالت الشركة في بيان صحفي تسلمت رويترز نسخة منه إن أرباحها للتسعة أشهر الأولى من 2011 بلغت 9.2 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 4.81 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2010.

وتضم مجموعة طيران الجزيرة شركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة لها بالكامل والتي تملك أصولا موزعة في أنحاء العالم كما تضم شركة طيران تجارية تابعة لها شركة طيران الجزيرة وهي أكبر ناقلة تخدم منطقة الشرق الأوسط من الكويت حيث تشغل رحلات يومية من الكويت وإلى 18 وجهة من الأكثر طلبا في المنطقة. وتعكس أرباح مجموعة طيران الجزيرة النتائج المجمعة لعمليات الشركتين التابعة لها.

وذكر البيان أن الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 19.3 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 بزيادة نسبتها 38 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي كما بلغت التكاليف التشغيلية 11.8 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 بزيادة نسبتها 11 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد البيان أن الأرباح التشغيلية بلغت 7.5 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 بزيادة نسبتها 121 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي قوله "تؤكد هذه النتائج على نجاح خطة العودة إلى الربحية التي قمنا بتنفيذها ابتداء من منتصف العام الماضي كما تؤكد على فعالية الإجراءات والتغييرات التي نصت عليها الخطة والتي أصبحت اليوم جزءا دائما من أساسيات الشركة."

وأضاف "اليوم تتمتع المجموعة بوضع متين يمكنها من مواصلة نموها على مدى السنوات المقبلة."