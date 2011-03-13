مصحح/هبوط أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية 16.7% في 2010 .

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القاهرة 13 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر اليوم الأحد هبوط صافي أرباحها المجمعة بعد الضرائب 16.7 بالمئة في 2010 .

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مليار جنيه(169 مليون دولار) مقابل 1.2 مليار جنيه في عام 2009.

وأرجع محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار هبوط أرباح الشركة إلى ارتفاع معدلات تكاليف النشاط في 2010 .

وبلغت تكاليف النشاط في 2010 نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار في 2009.

وكشفت قائمة الدخل إن إجمالي إيرادات المجموعة بلغت 5.3 مليار جنيه في 2010 مقابل 4.8 مليار في عام 2009 وبنسبة نمو 10.7 بالمئة.

وأرجعت المجموعة نمو الإيرادات إلى الوحدات العقارية التي تم تسليمها وإثباتها في نتائج عام 2010 .وبلغت إيرادات المجموعة من الوحدات المباعة 4.6 مليار جنيه في 2010 مقابل 4.2 مليار.