أسهم شركات الأسمنت تدفع المؤشر العماني للصعود لأعلى مستوى في 6 أسابيع

0930 جمت - ساهمت أسهم شركات الأسمنت في دفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‪ .MSI‬ للصعود لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

وزاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 5696 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 11 يناير كانون الثاني.

وقفز سهم ريسوت للأسمنت 5.4 في المئة وسهم أسمنت عمان 3.6 في المئة بينما ارتفع سهم النهضة للخدمات 1.4 في المئة.

وقال كاناجا صندار رئيس البحوث بالخليجية بادر لأسواق المال "هناك اهتمام متزايد بشراء أسهم شركات الأسمنت من جانب المؤسسات.

"بالنسبة لعام 2012 من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على الأسمنت في السوق العمانية بنحو سبعة في المئة على أساس سنوي."

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1009 جمت - صعدت الأسهم المصرية خلال منتصف معاملات اليوم الخميس وسط اقبال واسع على شراء الاسهم من المستثمرين العرب ومبيعات قوية من الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬ بنسبة 1.8 بالمئة إلى 5107.8 نقطة وصعود المؤشر الثانوي‭ .EGX70 ‬بنسبة 2.5 بالمئة مسجلا 485.9 نقطة.