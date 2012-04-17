تراجع صافي خسائر زين السعودية 21% في الربع/1

دبي 17 ابريل نيسان (رويترز) - قالت زين السعودية إن خسائر الربع الأول من العام تراجعت 21 بالمئة على أساس سنوي بفعل انخفاض الخسائر التشغيلية وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين.

وتكبدت الشركة الشقيقة لزين الكويت خسارة قدرها 420 مليون ريال (112 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة بلغت 532 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تمنى الشركة بخسارة فصلية قدرها 410 ملايين ريال في المتوسط.

وبلغ الربح الإجمالي 702 مليون ريال انخفاضا من 716 مليونا في الفترة المقابلة من 2011 في حين بلغت الخسائر التشغيلية للربع الأول 191 مليون ريال انخفاضا من 233 مليون ريال حسبما أفاد بيان للشركة.

وقال البيان "الأسباب الرئيسية وراء انخفاض صافي الخسارة في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق تعود لانخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 70 مليون ريال."

وعينت زين السعودية التي لم تحقق ربحا منذ بدء نشاطها قبل أربع سنوات فريزر كيرلي رئيسا تنفيذيا في مارس ليصبح الرئيس التنفيذي الثالث للشركة على مدى ستة أشهر.

وفي ذلك الشهر قال نائب رئيس مجلس إدارة زين إن الشركة ستضمن أي إصدارات جديدة لزين السعودية التي لديها قرض إسلامي مجمع بقيمة 2.5 مليار دولار يستحق في وقت لاحق هذا العام.