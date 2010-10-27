سهم برقان يرتفع مع صعود البنوك الكويتية

0635 جمت - ارتفع سهم بنك برقان الكويتي كما زادت اسهم بنوك اخرى لتساعد المؤشر الكويتي على الصعود للجلسة الثالثة في أربع جلسات.

وصعد سهم بنك برقان اثنين في المئة. وكان بنك الخليج المتحد قد حصل في يوليو تموز على موافقة على شراء ما يصل إلى 20 في المئة في بنك برقان. وتملك شركة مشاريع الكويت حصة أغلبية في كل من البنكين.

ولم يطرأ تغيير على أسهم بنك الخليج المتحد.

وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشف عن اسمه "كل ما في الأمر هو أن شركة مشاريع الكويت تعيد ترتيب أصولها."

وزاد سهم بيت التمويل الكويتي 1.7 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة.

وارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7040 نقطة.

وأضاف المتعامل "التركيز منصب اليوم على أسهم الشركات الصغيرة مع انتظارنا لنتائج الشركات الكبيرة في الربع الثالث. بمجرد صدورها .. سيصبح الاتجاه أكثر وضوحا بالسوق."