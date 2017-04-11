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نمو أرباح بنك بوبيان الكويتي 17% في الربع/1

Tue Apr 11, 2017 12:09pm GMT
 
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الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في أرباحه الصافية للربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليون دينار (35.1 مليون دولار).

ونقل بيان للبنك تلقت رويترز نسخة منه عن الرئيس التنفيذي عادل عبد الوهاب الماجد القول إن جميع مؤشرات أداء البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية الربع الأول.

وأضاف أن إجمالي الأصول ارتفع إلى 3.7 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 13 بالمئة في حين زادت الإيرادات التشغيلية إلى 29 مليون دينار بنسبة نمو 17 بالمئة بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء 20 بالمئة إلى 3.1 مليار دينار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 