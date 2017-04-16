نمو أرباح بنك الكويت الوطني 8% في الربع/1
الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية من حيث قيمة الأصول إن أرباحه الصافية نمت بنسبة 8.1 بالمئة لتصل إلى 85.355 مليون دينار (280 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل 78.935 مليون دينار قبل عام.
عزا البنك في بيان لبورصة الكويت نمو الأرباح إلى "ارتفاع صافي عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.. بفضل النمو القوي في حجم الأعمال."
(الدولار = 0.3048 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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