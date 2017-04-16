تراجع خسائر الاستثمارات الوطنية الكويتية في 2016

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الأحد إن خسائرها الصافية تراجعت إلى 3.978 مليون دينار (13.05 مليون دولار) في 2016 من 5.574 مليون في العام السابق.