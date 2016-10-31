الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية تهبط 27% في الربع/3
الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة طيران الجزيرة الكويتية هبوطا في أرباحها الصافية بلغت نسبته 27.1 في المئة في الربع الثالث لتصل إلى 6 ملايين دينار (19.9 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري هبطت 9.7% لتصل إلى 12 مليون دينار.
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