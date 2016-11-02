الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي تنمو 20.5% في الربع/3

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في البلد النفطي اليوم الثلاثاء تحقيق ارتفاع في الأرباح الصافية بنسبة 20.5 في المئة لتصل إلى 52.25 مليون دينار (172.7 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 43.36 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنه حقق أرباحا صافية بلغت 123.13 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 105.71 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى "زيادة إيرادات التشغيل بنسبة أربعة في المئة وانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 6.1 في المئة وزيادة المخصصات المحملة بنسبة 18.3 في المئة."