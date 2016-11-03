أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 21% في الربع/3

الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك برقان الكويتي اليوم الخميس هبوط الأرباح الصافية 21 بالمئة إلى 17.188 مليون دينار (56.88 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 21.637 مليون دينار قبل عام.