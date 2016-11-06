تراجع طفيف لأرباح الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3

الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الأحد تراجعا طفيفا في أرباحه الفصلية بلغت نسبته 0.5 في المئة في الربع الثالث.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 13.49 مليون دينار (44.62 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 13.56 مليون دينار قبل عام.

وبلغت الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 39.13 مليون دينار مقارنة مع 39.09 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.