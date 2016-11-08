أرباح المباني الكويتية تتراجع 1.4% في الربع/3

الكويت 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المباني الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل تراجع بنسبة 1.4 في المئة في أرباح الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 12.109 مليون دينار (39.94 مليون دولار) مقابل 12.286 مليون دينار قبل عام.