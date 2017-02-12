أرباح ميزان الكويتية تهبط 11% في 2016 بسبب وجود أرباح غير مكررة في 2015

الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - هبطت الأرباح الصافية لشركة ميزان القابضة الكويتية المتخصصة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منطقة الخليج بنسبة 11.3 في المئة في سنة 2016 بسبب وجود أرباح غير متكررة في 2015.

وقالت ميزان القابضة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية بلغت 17.2 مليون دينار في 2016 مقابل 19.4 مليون دينار في 2015.

واضاف البيان أن الهبوط جاء "نتيجة صافي الأثر الإيجابي غير المتكرر لتعويض التأمين الذي حصلت عليه الشركة البالغ قيمته 2.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من 2015."

وأوضح البيان أن مجلس إدارة ميزان أوصى بتوزيع 28 فلسا أرباحا نقدية للسهم الواحد عن 2016.