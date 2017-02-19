ارتفاع طفيف لأرباح زين الكويتية في 2016

الكويت 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الأحد تحقيق ارتفاع طفيف في الأرباح نسبته اثنين في المئة في سنة 2016.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنها حققت 157 مليون دينار (515.1 مليون دولار) أرباحا صافية في سنة 2016 مقابل 154 مليون دينار في العام السابق.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة زين أوصى بتوزيع 35 فلسا للسهم عن سنة 2016.

كما بلغت الأرباح الصافية عن فترة الربع الرابع من العام الماضي 32 مليون دينار. وكانت الشركة حققت 36 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2015.