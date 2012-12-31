ارتفاع أرباح الإنماء العقارية الكويتية لمثليها في عام
الكويت 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الإنماء العقارية الكويتية اليوم الإثنين أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 118 بالمئة على مدى سنتها المالية المنتهية في 31 أكتوبر تشرين الأول.
وأعلنت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها ربحت 2.4 مليون دينار (8.5 مليون دولار) في السنة المالية مقارنة بأرباح قدرها 1.1 مليون دينار قبل عام. (الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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