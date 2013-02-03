أرباح البنك الأهلي الكويتي تهبط 40% في 2012
الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي نشرها البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد هبوط أرباحه بنسبة 40 بالمئة في 2012.
وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن البنك حقق أرباحا بلغت 30 مليون دينار (106.7 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 50.3 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية قيمتها ستة فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع سبعة أسهم لكل مئة سهم. والدينار الكويتي ألف فلس.
وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.