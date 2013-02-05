هبوط أرباح الخليج للكابلات الكويتية 69% في 2012

وأوضحت النتائج المالية التي نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء على موقع بورصة الكويت تحقيق أرباح قدرها 11.4 مليون دينار (40.5 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح بلغت 36.3 مليون في 2011.