هبوط أرباح الخليج للكابلات الكويتية 69% في 2012
الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - هبطت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 68.6 بالمئة في 2012.
وأوضحت النتائج المالية التي نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء على موقع بورصة الكويت تحقيق أرباح قدرها 11.4 مليون دينار (40.5 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح بلغت 36.3 مليون في 2011.
وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش هبط سهم الشركة 6.25 بالمئة إلى 1.2 دينار بينما كان المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.25 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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