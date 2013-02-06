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ارتفاع أرباح طيران الجزيرة الكويتية 31% في 2012

Wed Feb 6, 2013 11:22am GMT
 
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الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها بنسبة 31 في المئة في 2012.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنها حققت أرباحا بلغت 13.9 مليون دينار (49.4 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 10.6 مليون دينار في 2011.

وأضاف البيان أن الشركة حققت 2.5 مليون دينار أرباحا في الربع الرابع من 2012 مقابل 1.3 دينار مليون قبل عام.

(الدولار = 0.2814 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 