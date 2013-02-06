مقدمة 1-ارتفاع أرباح طيران الجزيرة الكويتية 31% في 2012

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الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها بنسبة 31 في المئة في 2012.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنها حققت أرباحا بلغت 13.9 مليون دينار (49.4 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 10.6 مليون دينار في 2011.

وأضاف البيان أن الشركة حققت 2.5 مليون دينار أرباحا في الربع الرابع من 2012 مقابل 1.3 مليون دينار قبل عام.

وقال رئيس مجلس الإدارة مروان بودي في البيان "يكمل هذا الأداء القياسي في 2012 الأداء الإيجابي الذي حققته المجموعة في عام 2011 والذي كان أيضا عاما قياسيا وعلى جميع الأصعدة."

وأكد أن هذا الأداء جاء نتيجة النمو والربحية في الطيران التجاري مصحوبا بقطاع تأجير الطائرات الذي يوفر دخلا ثابتا للشركة.

وقال "معا أظهر القطاعان أنهما التركيبة المثالية لتوفير أرباح متواصلة في كل فصل من العام."

وذكر بودي أن المجموعة تتمتع حاليا بميزانية "متينة وهي من الأفضل في المنطقة" تدعمها سيولة نقدية تبلغ 47 مليون دينار.

وطبقا للبيان فقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 62.6 مليون دينار في 2012 بزيادة نسبتها ثمانية في المئة مقارنة بعام 2011.

وبلغت الأرباح التشغيلية 18.5 مليون دينار في عام 2012 مقارنة مع 14.9 مليون دينار في 2011.