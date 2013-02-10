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أعيان الكويتية تحقق قفزة في أرباح 2012

Sun Feb 10, 2013 5:59am GMT
 
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الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية قفزة في أرباحها لعام 2012 حيث بلغت 3.7 مليون دينار (13.1 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 67 ألف دينار في 2011.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 7.5 فلس للسهم أرباحا عن 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.

وتتطلب التوصية موافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2819 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 