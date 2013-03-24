ارتفاع أرباح التقدم الكويتية 13% في 2012
الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التقدم التكنولوجي الكويتية اليوم الأحد ارتفاع أرباحها 13 بالمئة في 2012.
وأوضحت البيانات التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 4.1 مليون دينار (14.4 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 3.62 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 15 فلسا للسهم كأرباح نقدية وخمسة أسهم منحة لكل مئة سهم عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهارت الرسمية المختصة.
والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2842 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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