ارتفاع أرباح التقدم الكويتية 13% في 2012

الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التقدم التكنولوجي الكويتية اليوم الأحد ارتفاع أرباحها 13 بالمئة في 2012.

وأوضحت البيانات التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 4.1 مليون دينار (14.4 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 3.62 مليون دينار في 2011.