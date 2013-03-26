هبوط أرباح سفن الكويتية نحو 55% في 2012

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية التي أعلنت اليوم الثلاثاء هبوط أرباحها السنوية 54.5 في المئة في 2012.

وطبقا للنتائج المعلنة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد ربحت الشركة 1.65 مليون دينار (5.8 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح قدرها 3.63 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.