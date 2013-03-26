Tue 8 Aug 2017 | 23:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط أرباح سفن الكويتية نحو 55% في 2012

Tue Mar 26, 2013 6:08am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية التي أعلنت اليوم الثلاثاء هبوط أرباحها السنوية 54.5 في المئة في 2012.

وطبقا للنتائج المعلنة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد ربحت الشركة 1.65 مليون دينار (5.8 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح قدرها 3.63 مليون دينار قبل عام.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2847 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 