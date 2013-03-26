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انخفاض أرباح مشرف الكويتية 20% في 2012

Tue Mar 26, 2013 6:13am GMT
 
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الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها 20 بالمئة في 2012.

وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت تحقيق أرباح قدرها 1.6 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع مليوني دينار في 2011.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2847 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 