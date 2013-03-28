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أرباح الخصوصية الكويتية تتراجع 6% في 2012

Thu Mar 28, 2013 8:58am GMT
 
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الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة الكويتية التي أعلنت اليوم الخميس تراجع أرباحها السنوية 6.2 في المئة في 2012.

وطبقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد ربحت الشركة 4.38 مليون دينار (15.4 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح قدرها 4.67 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 28.5 فلس لكل سهم أرباحا نقدية عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2845 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 