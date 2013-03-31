خسائر كامكو الكويتية تتضاعف في 2012

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الأحد ارتفاع خسائرها السنوية 94 في المئة في 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.