خسائر كامكو الكويتية تتضاعف في 2012
الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الأحد ارتفاع خسائرها السنوية 94 في المئة في 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وطبقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد خسرت الشركة 11.69 مليون دينار (41.05 مليون دولار) في سنة 2012 مقارنة بخسارة 6.05 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.
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