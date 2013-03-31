خسائر مواشي الكويتية ترتفع 3% في 2012
الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الأحد ارتفاع خسائرها 2.8 في المئة في 2012.
وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة خسرت 5.54 مليون دينار (18.7 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة 5.39 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.
(الدولار = 0.2851 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.