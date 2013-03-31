Tue 8 Aug 2017 | 23:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

خسائر مواشي الكويتية ترتفع 3% في 2012

Sun Mar 31, 2013 12:25pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الأحد ارتفاع خسائرها 2.8 في المئة في 2012.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة خسرت 5.54 مليون دينار (18.7 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة 5.39 مليون دينار في 2011.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2851 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 