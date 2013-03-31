كامكو الكويتية تعزو ارتفاع خسائرها إلى إعادة الهيكلة

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الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الأحد إن ارتفاع خسائرها السنوية 94 بالمئة ناتج عن خطة إعادة الهيكلة المالية وتصغير حجم ميزانية الشركة.

وقال بيان صحفي أصدرته كامكو وحصلت رويترز على نسخة منه "قامت الشركة بعدد من التوزيعات والتخارجات من الاستثمارات" وهو ما نتج عنه تراجع أصولها من 147 مليون دينار في نهاية 2011 إلى 77 مليون دينار في نهاية 2012.

وأظهرت النتائج المالية للشركة اليوم الأحد ارتفاع خسائرها السنوية إلى 11.69 مليون دينار (41.05 مليون دولار) في 2012 من 6.05 مليون دينار في 2011.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

وطبقا للبيان تمكنت كامكو من تخفيض إجمالي الديون من 62 مليون دينار في نهاية 2011 إلى 40 مليون دينار في نهاية 2012.

وقال فيصل منصور صرخوه الرئيس التنفيذي بالوكالة في البيان "على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر في العام 2012 نتيجة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة إلا أن نمو أداء الشركة التشغيلي كان ايجابيا ومن المتوقع له أن يستمر على هذا النحو في العام 2013."

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية نمت "بشكل ملحوظ مع زيادة أصول عملائنا المدارة ومشاركتنا الفعالة في أسواق المال."