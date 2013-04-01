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صكوك الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في 2012

Mon Apr 1, 2013 6:33am GMT
 
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الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة صكوك الكويتية التي أعلنت اليوم الإثنين تحقيق أرباح قدرها 5.34 مليون دينار (18.75 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة قدرها 10.17 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن مجلس الإدارة أوصي بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2855 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 