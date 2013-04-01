صكوك الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في 2012

الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة صكوك الكويتية التي أعلنت اليوم الإثنين تحقيق أرباح قدرها 5.34 مليون دينار (18.75 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة قدرها 10.17 مليون دينار قبل عام.