الساحل الكويتية تتحول لتسجيل خسائر في 2012

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية اليت أعلنت اليوم أن شركة الساحل لتنمية والاستثمار الكويتية سجلت خسائر قدرها 6.76 مليون دينار (23.7 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل أرباح قدرها 4.16 مليون دينار في 2011.

وأوضحت البيانات التي أعلنتها الشركة اليوم الأحد على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن خسارة السهم الواحد بلغت 12 فلسا في سنة 2012 مقارنة بربحية للسهم الواحد بلغت سبعة فلوس قبل عام.

ويتكون الدينار الكويتي من ألف فلس.

وقال البيان إن مجلس الإدارة سوف يجتمع لاحقا "لاعتماد هذه البيانات ومناقشة توزيعات الأرباح."