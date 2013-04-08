تراجع طفيف لخسائر جلوبل الكويتية في 2012

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في خسائرها السنوية بلغت نسبته 4.3 في المئة في 2012.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة خسرت 55 مليون دينار (192.5 مليون دولار) في سنة 2012 مقابل خسارة 57.5 مليون دينار في العام السابق.

وبلغت خسارة السهم الواحد 111 فلسا في سنة 2012 مقابل خسارة 116 فلسا للسهم قبل عام.

ويتكون الدينار من ألف فلس.