هبوط أرباح ‬الكويتية للاستثمار 17% في 2012

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنت اليوم الإثنين هبوط أرباح الشركة الكويتية للاستثمار 17 في المئة في سنة 2012.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة ربحت 2.94 مليون دينار (10.3 مليون دولار) في سنة 2012 مقارنة بأرباح قدرها 3.55 مليون دينار في سنة 2011.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية.