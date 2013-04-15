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ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 25% في الربع/1

Mon Apr 15, 2013 6:30am GMT
 
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الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي التي أعلنت اليوم الإثنين 25 في المئة في الربع الأول من 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية حقق أرباحا بلغت 3.09 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 2.48 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.

(الدولار = 0.2849 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 