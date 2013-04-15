سهم بوبيان مستقر في الكويت بعد ارتفاع أرباحه الفصلية 25%

0645 جمت - استقر سهم بنك بوبيان الإسلامي في بورصة الكويت دون تغيير عند مستوى 640 فلسا بعد أن أعلن ارتفاعا 25 في المئة في أرباحه الفصلية في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من 2012.

وحقق البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية أرباحا بلغت 3.09 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 2.48 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن نتائج البنك تعتبر "ممتازة" مبينا أن حجم الصفقات التي تمت على بنك بوبيان متواضع للغاية حتى الآن ويزيد قليلا عن 3 آلاف سهم وهو ما يجعل هذه الصفقات غير معبرة عن توجهات السوق.

وأكد صبري أن سهم بنك بوبيان يتأثر بشكل اكبر بتحركات البنك الوطني الذي يمتلك الحصة الأكبر فيه أكثر من أي شيء آخر.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1 في المئة إلى 1052.77 نقطة بينما هبط المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة إلى 6956 نقطة.

وقال صبري إن هناك استمرار لعمليات جني الأرباح التي حدثت أمس "وهي أمور مقبولة بحكم الارتفاعات التي تحققت منذ بداية العام للمؤشر الرئيسي."

وارتفع سهم بيتك 1.27 في المئة وأجيليتي 1.61في المئة والتجارية العقارية 4.07 في المئة والعقارات المتحدة 7.22 في المئة.