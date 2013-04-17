مقدمة 1-نمو طفيف لأرباح بنك الكويت الوطني في الربع/1

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الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك الكويت الوطني نموا طفيفا بلغت نسبته 0.35 بالمئة في أرباحه الفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وأعلن بنك الكويت الوطني في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنه حقق أرباحا بلغت 81.33 مليون دينار (285.9 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بمبلغ 81.04 مليون دينار قبل عام.

ووصف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه هذه النتائج "بالقوية."

وقال إنها تثبت متانة الوضع المالي للبنك "وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار البيئة التشغيلية الصعبة محليا وإقليميا وعالميا."

وبلغت ربحية السهم الواحد 18 فلسا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بربحية مماثلة في الفترة ذاتها من 2012.

وأضاف البحر أن عام 2013 "يحمل آمالا بتحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت مقارنة مع الفترة السابقة في ظل ما بدأنا نلمسه من تفعيل للسياسة المالية وتحريك لعجلة المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي."

وأكد البحر أن البنك الوطني ماض في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا بعدما رفع نسبة مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي إلى 58.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي ليتحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني.

وأضاف أنه "على المستوى الإقليمي والدولي يواصل البنك الوطني جني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت مع نمو مساهمة الفروع الخارجية وشركاته التابعة في إجمالي أرباح المجموعة على الرغم من استمرار الاضطرابات الاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا واستمرار الأزمة المالية عالميا."