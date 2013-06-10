أعيان الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/1

الكويت 10 يونيو حزيران (رويترز) - تحولت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية لتحقيق أرباح قدرها 214 ألف دينار (751 ألف دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل خسارة 3.09 مليون دينار قبل عام.