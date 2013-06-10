أعيان الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/1
الكويت 10 يونيو حزيران (رويترز) - تحولت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية لتحقيق أرباح قدرها 214 ألف دينار (751 ألف دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل خسارة 3.09 مليون دينار قبل عام.
وأظهرت النتائج المالية التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أن ربحية السهم الواحد بلغت 0.32 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل خسارة 9.38 فلس للسهم في الفترة المناظرة من 2012.
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