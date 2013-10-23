أرباح الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 43% في الربع/3
الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات مالية أصدرها البنك الأهلي المتحد الكويتي الإسلامي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية 42.6 في المئة إلى 12.05 مليون دينار (42.8 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 8.45 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت النتائج المالية التي أعلنها البنك المملوك للبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 67.3 في المئة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحه ارتفعت إلى 35.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 29 مليون دينار قبل عام.
(الدولار = 0.2817 دينار كويتي)
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