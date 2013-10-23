مقدمة 1-هبوط أرباح بنك الكويت الوطني 35% في الربع/3

(لإضافة بيانات الربع الثالث وتعليق البنك وتفاصيل)

دبي/الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك الكويت الوطني أكبر بنوك الكويت اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحه في الربع الثالث من العام الحالي 35 في المئة إلى 70.05 مليون دينار (248.5 مليون دولار) من 108.1 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح البنك الصافية بلغت 198.59 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقابل أرباح قدرها 228.9 مليون دينار قبل عام.

وقال بنك الكويت الوطني في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباح العام الماضي تضمنت أرباحا استثنائية قدرها 81.5 مليون دينار نتجت عن دمج ميزانية بنك بوبيان مع أرباح مجموعة البنك الوطني الذي رفع حصته فيه إلى 58.4 في المئة.

وأضاف البيان أنه "بعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد نمت بواقع 34.7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي."

وقال رئيس مجلس إدارة البنك محمد عبد الرحمن البحر في البيان الصحفي "جميع أرباح بنك الكويت الوطني المعلنة جاءت نتيجة النشاط التشغيلي الحقيقي" إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 467.1 مليون دينار بنمو 15.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي "بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان".

وأكد البحر أن نتائج البنك تعكس "متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته."

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن البيئة التشغيلية المحلية شهدت تحسنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع إطلاق بعض المشاريع التنموية ودخولها حيز التنفيذ "وهو ما يؤكد نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد الكويتي وما نأمل أن يستمر بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة."