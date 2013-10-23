مقدمة 1-نمو أرباح الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3 بدعم إيرادات التشغيل

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الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد الكويتي الإسلامي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه 42.6 في المئة في الربع الثالث وأرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنها البنك المملوك للبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 67.3 في المئة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحه ارتفعت إلى 12.05 مليون دينار (42.8 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 8.45 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 35.2 مليون دينار مقابل أرباح قدرها 29 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن ارباحه ارتفعت "من خلال إيرادات تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 73.6 مليون دينار حيث استطاع البنك زيادة إيرادات التشغيل بنسبة 15.4 في المئة" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وزاد اجمالي ودائع البنك 17.6 في المئة إلى 2701.2 مليون دينار كما ارتفعت الأصول الاجمالية 17 في المئة إلى 3079.6 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حمد عبد المحسن المرزوق في البيان "إن البنك مستمر في التركيز على النمو المستدام طويل الأجل وإن الزيادة الثابته في ربحية البنك هي نتيجة لقدرته على التكيف بشكل سريع مع بيئة الأعمال التي تتسم بالتغير فضلا عن اتباعه افضل سبل ومبادئ الحوكمة."

وأضاف المرزوق أن "الإنجازات المتتالية" التى يحققها البنك الأهلى المتحد "تؤكد نجاح قرار التحول (للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) وإنعكاسه الايجابي على مؤشرات البنك المالية وعلى زيادة ثقة عملائه."

وتحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في ابريل نيسان 2010.

(الدولار = 0.2817 دينار كويتي)