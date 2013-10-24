Tue 8 Aug 2017 | 23:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط طفيف في أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية

Thu Oct 24, 2013 5:30am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية هبوطا طفيفا في أرباحها الفصلية حيث حققت 15.3 مليون دينار (54.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 15.5 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت النتائج التي أعلنت في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس ان أرباح الشركة بلغت 57.7 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 62.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

(الدولار= 0.2817 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير إيهاب فاروق)
 