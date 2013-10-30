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أرباح الأهلي المتحد البحريني ترتفع 9% في الربع/3

Wed Oct 30, 2013 12:36pm GMT
 
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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني 8.6 في المئة إلى 99.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 91.3 مليون دولار قبل عام.

وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت الالكتروني اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه إلى 502.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقارنة بمبلغ 264.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2012.

والبنك الأهلي المتحد البحريني مدرج في بورصة الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 